Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın açıklamasına göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.
Derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü
Yine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi’nde meydana gelen depremin saat 16.33’te gerçekleştiğini açıkladı.
Datça'ya yaklaşık 32 kilometre mesafedeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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