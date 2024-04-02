Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
ensonhaber.com

Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın açıklamasına göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü

Yine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi’nde meydana gelen depremin saat 16.33’te gerçekleştiğini açıkladı.

Datça'ya yaklaşık 32 kilometre mesafedeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.