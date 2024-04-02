Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ensonhaber.com

Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın açıklamasına göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü

Yine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi’nde meydana gelen depremin saat 16.33’te gerçekleştiğini açıkladı.

Datça'ya yaklaşık 32 kilometre mesafedeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.