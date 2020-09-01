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- Muğla'da 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 31 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 01.09.2020 - 18:12
Muğla'da Marmaris Alaca Burun açıklarında bir grup düzensiz göçmen bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, belirlenen bölgeye gittiklerini lastik bot içinde 41 düzensiz göçmen ile karşılaştı.
YUNAN, MÜLTECİLERİ YİNE ÖLÜME TERK ETTİ
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna alındı.