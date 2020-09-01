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    Muğla'da 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 31 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 01.09.2020 - 18:12
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    Muğla'da 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'da Marmaris Alaca Burun açıklarında bir grup düzensiz göçmen bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, belirlenen bölgeye gittiklerini lastik bot içinde 41 düzensiz göçmen ile karşılaştı.

    YUNAN, MÜLTECİLERİ YİNE ÖLÜME TERK ETTİ

    Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna alındı.

    Muğla da 41 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

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