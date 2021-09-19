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    Muğla'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tespit edilen göçmenler için harekete geçti. Göçmenler, operasyonun ardından karaya çıkarıldı.
    • AA
    • 19.09.2021 - 15:15
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    Muğla'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

    Güvenlik güçlerinin düzensiz göçmen operasyonu sürüyor.

    Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen tespit edildi.

    AKÇALI ADASI AÇIKLARINDA TESPİT EDİLDİLER

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akçalı Adası açıklarında üç can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

    EKİPLER KARAYA ÇIKARDI

    Can salındaki 21 Suriye, 10 Irak, 5 Afgan, 3 Bangladeş, 2 İran, 4 Filistin ve 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.

    Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

    Muğla'da 48 düzensiz göçmen yakalandı ViDEO

    Muğla da 48 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Muğla da 48 düzensiz göçmen yakalandı #2

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