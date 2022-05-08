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    Muğla’da, 55 kaçak göçmen yakalandı

    Seydikemer ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde olduğu belirlenen 55 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
    • 08.05.2022 - 15:55
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    Muğla’da, 55 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla’da, kaçak göçmenlerin engellenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Bölgede çalışmalar yapan ekipler, Seydikemer’de yasa dışı yollar yurt dışına kaçmak üzere olduğu belirlenen 55 kaçak göçmen yakaladı.

    İHA’nın haberine göre; Kabaağaç Mahallesi’nde kaçak göçmenler, gören ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

    Kaçak göçmenlerin 28'i Bangladeş, 2'si Pakistan, 25'i Afganistan uyruklu

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Bangladeş, 2 Pakistan uyruklu kaçak göçmenleri yakaladı.

    Boğaziçi Mahallesi’nde ise 25 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

    Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilecek.

    Muğla’da, 55 kaçak göçmen yakalandı #1


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