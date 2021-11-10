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- Muğla'da, 57 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'da, 57 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından can salları içinde Türk kara sularına itilen 57 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- AA
- 10.11.2021 - 17:49
- Güncelleme : 10.11.2021 - 17:53
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, can salları içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarında 57 kaçak göçmen olduğunu belirledi.
İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİLER
Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan kaçak göçmenler, karaya çıkarıldı.
Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.