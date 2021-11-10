Euro
11.2935
0%
Dolar
9.7951
0.65%
Altın
584.35
1.94%
Borsa
1.624
0.52%
Bitcoin
675.300
3.99%
BTXN Coin
22.99
0.74%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Muğla'da, 57 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan tarafından can salları içinde Türk kara sularına itilen 57 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • AA
    • 10.11.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da, 57 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, can salları içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

    Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarında 57 kaçak göçmen olduğunu belirledi.

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİLER

    Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan kaçak göçmenler, karaya çıkarıldı.

    Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Muğla da, 57 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Muğla da, 57 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir