Marmaris açıklarında, Yunanistan tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra ahşap tekneden indirilip can salına bindirilen 73 kaçak göçmen kurtarıldı, 6’sının cansız bedeni bulundu.

Muğla’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

Marmaris Kızılburun açıklarında13 Eylül 2022’de, saat 00.10’da can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen ihbarı alındı.

Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salı içerisindeki 66 kaçak göçmeni kurtardı. İHA’nın haberine göre; kaçak göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda toplam 4 can salı içerisinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve ilave 1 Sahil Güvenlik botu daha sevk edildi.

Batık can salında yaşam mücadelesi

Yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde yarı batık durumda tespit edilen 1 adet can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı.

Can salı civarından 2’si bebek, 3’ü çocuk ve bir yetişkin olmak üzere 6 kaçak göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alındı.

Yarı batık durumda bulunan can salından kurtarılan kaçak göçmenlerin, can salında toplam 18 kişi olduklarını beyan etmeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 5 (2 bebek, 3 yetişkin erkek) kaçak göçmenin aranmasına 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği öğrenildi.

Muğla’da 73 kaçak göçmen kurtarıldı, 6’sının ölüsü bulundu VİDEO



Değerli eşyaları alındıktan sonra can salına bindirilip geri itildiler

Kaçak göçmenler ile yapılan ayrıntılı mülakatta, göçmenlerin İtalya’ya gitmek üzere 10 Eylül 2022 tarihinde 15 metre boyunda ahşap bir tekne ile Tripoli/Lübnan’dan yola çıktıkları, 12 Eylül 2022 tarihinde Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan güvenlik güçlerinden yardım talep ettikleri, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik Botuna bindirilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada toplam 4 adet can salına bindirildikleri ve sürüklenmeye terk edildikleri bilgisi edinildi.