Muğla'da 84 düzensiz göçmen yakalandı
AA

Düzensiz göçle mücadele ülke genelinde devam ediyor.

Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, ve Datça ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

46 göçmen karaya çıkarıldı

Ekipler, Fethiye açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 40, Datça açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

38 yabancı uyruklu yakalandı

Fethiye açıklarında ise sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 38 yabancı uyruklu yakalandı.

Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)