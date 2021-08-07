Muğla'da alevlerin büyüdüğü anlar görüntülendi

Milas’ta yangının başladığı ve yayıldığı dakikalar bir doğa fotoğrafçısı tarafından ‘Timelaps’ yöntemiyle kayda alındı.

Türkiye'nin günler süren orman yangınlarıyla mücadelesi 11'inci gününe girdi.

Mücadelenin devam ettiği bölgelerden biri ise Muğla.

Kentin birçok bölgesinde çıkan bazı yangınlar kontrol altına alınırken, bazıları da hala devam ediyor.

Ekiplerin yangın bölgelerindeki yoğun müdahaleleri devam ederken, Milas Akçakaya Mahallesi’nde yangının başladığı an ve yayıldığı dakikalara ait görüntüler ortaya çıktı.

ALEVLER DAKİKALAR İÇERİSİNDE YAYILDI

Kentte doğa fotoğrafçısı olan Selahattin Çelik'in ‘Timelaps’ yöntemiyle kaydettiği görüntülerde, yangının 15 dakika içerisinde nasıl yayıldığı görüldü. Öte yandan görüntülerde, alevlerin büyümesi üzerine mahallenin tahliye edildiği ve ekiplerin yangına müdahale anları da yer aldı.

Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı