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DHA

Muğla'da yürek yakan kazada yeni gelişme....

Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Antalya'ya gitmek üzere kalkan bir ambulans uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle kalkış sırasında geriye doğru seyrederken kuyruk bölümünden hastaneye çarptı.

4 PERSONEL ŞEHİT OLDU

Kaza sonrası ambulans helikopter, hastanenin bahçesine çakıldı.

Kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 hastane personeli şehit düştü.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Helikopterin, kazadan hemen önce kalkış yaptığı anlara ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

KUYRUK BÖLÜMÜNDEN HASTANEYE ÇARPTI

Görüntüde, sisli havada helikopterin kalkış yaptıktan sonra geriye doğru hareket ettiği, kuyruk bölümünden hastane binasına doğru yaklaştığı anlar yer aldı.

Öte yandan, helikopterin çarptığı ve toplantı salonunun bulunduğu en üst katta camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü.

Kaza sırasında toplantı salonunda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.