Muğla'da Atatürk'e benzeyen adam düğünde davetlileri selamladı Milas'ta düğün sahipleri tarafından davet edilen bir kişi, Mustafa Kemal Atatürk rolü yaparak misafirlerin karşısına çıktı. Gençlik Marşı ile giriş yapan kişi alkışlarla karşılandı.

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ensonhaber.com

Sosyal medyada karşımıza sıkça Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğini kullanan insanlar çıkıyor.

Bu benzerlik üzerinden vatandaşların duygularını sömürenler de var, kazanç elde eden de.

TikTok uygulamasında tanınan Serdar Görel isimli kullanıcı da bunlardan biri.

Sık sık adından söz ettiren Görel, gündemdeki yerini korurken benzerliği ile ön plana çıkan bir kişi daha ortaya çıktı.

Atatürk rolüyle düğüne katıldı

Muğla'nın Milas ilçesindeki düğüne Atatürk'e az da olsa benzeyen bir vatandaş bulundu.

Düğün sahipleri tarafından Ata rolü yapması istenen kişi, belli bir ücret karşılığında organizasyona katıldı.

Yoğun ilgi gördü

Burada da askeri kıyafetle misafirlerin karşısına çıkarak davetlileri selamladı. O sırada 'Gençlik Marşı' çaldı.

Davetliler alkışlarla karşıladıkları Atatürk'e benzeyen adama yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem oldu.

10-25 bin lira arası para talebi

Benzerliği şova dökerek 1 saat boyunca Atatürk rolü yapanlar, 10 bin lira ile 25 bin lira arasında değişen fiyatlar talep ediyor.