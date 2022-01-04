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    Muğla'da Avram Galanti Bodrumlu büstü törenle açıldı

    Muğla'da Avram Galanti Bodrumlu büstü törenle açıldı

    Yahudi asıllı Türk eğitimci ve siyaset adamı Avram Galanti Bodrumlu'nun doğum gününe özel hazırlanan büstü, törenle sunuldu.
    • AA
    • 04.01.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 17:30
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    Muğla'da Bodrum Belediyesi, Yahudi asıllı Türk eğitimci ve siyaset adamı Avram Galanti Bodrumlu için etkinlik düzenledi.

    Bugün doğum günü olan Avram Galanti Bodrumlu için düzenlenen törende, büst hazırlandı.

    Bodrum Belediyesince, Umurça Parkı'nda gerçekleştirilen Avram Galanti Bodrumlu kitap tanıtımı ve büst açılışında, çok sayıda isim yer aldı.

    TÖRENLE BÜST AÇILIŞI

    Konuşmaların ve Avram Galanti Bodrumlu'nun Rasim Özgürel tarafından sadeleştirilen "Bodrum Tarihi" kitabının tanıtımının ardından, Nazım Hikmet Kütüphanesi önünde Galanti'nin büstünün açılışı yapıldı.

    Katılımcılar, daha sonra Yokuşbaşı Mahallesi'nde belediye ekiplerince çevre düzenlemesi yapılan Musevi Mezarlığı'na geçerek buradaki mezarları inceleyip dua etti.

    Muğla'da Avram Galanti Bodrumlu büstü törenle açıldı VİDEO

    Muğla da Avram Galanti Bodrumlu büstü törenle açıldı #1

    SEMBOLİK ANAHTAR TESLİMİ

    Etkinlik, mezarlıkta Başkan Aras'a sembolik anahtar tesliminin ardından sona erdi.

    Etkinliğe; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk Yahudi Toplumu Başkan Vekili Moris Levi, Musevi Dini Yapı Koordinatörü Haim Hason, Musevi Cemaati Koordinatörü Rav Peres, 500. Yıl Vakıf Başkanı Silvyo Ovadya, Mezarlık Bağışçısı Sibel Haleva ile Arkeolog Rasim Özgürel'in de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

    Muğla da Avram Galanti Bodrumlu büstü törenle açıldı #2

    Muğla da Avram Galanti Bodrumlu büstü törenle açıldı #3

    Muğla da Avram Galanti Bodrumlu büstü törenle açıldı #4

    Muğla da Avram Galanti Bodrumlu büstü törenle açıldı #5


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