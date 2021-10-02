Muğla'da babasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzeten kadına unutulmaz sürpriz

Ölen babasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzeten yaşlı kadına, kaymakamdan sürpriz yaparak fotoğraflarını çerçeveletti.

Marmaris'te çıkan orman yangınlarında evini kaybeden ailelerden biri olan Günay ve İlyas Şahin çifti, TOKİ tarafından kısa sürede tamamlanan evlerinde yaşamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, kendisini hayatını kaybeden babasına benzettiğini sıkça dile getiren Günay Şahin'e, Marmaris Kaymakamlığı tarafından anlamlı bir hediye takdim edildi.

FOTOĞRAFLARI YAN YANA ASILDI

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan, yaşlı kadından kaybettiği babasının fotoğrafını alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ile birlikte çerçeveletti.

Evin duvarına yan yana asılan fotoğrafları gören Şahin, gözyaşlarına boğuldu, emeği geçenlere teşekkür etti.

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"HAREKETLERİ VE KONUŞMALARI AYNI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı televizyonda gördüğünde kendi babasını görmüş olduğunu ifadede eden Günay Şahin, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Allah ülkemiz için yaptığı her şey için kendisinden razı olsun. Onu televizyonda her gördüğümde kendi babamı görmüş gibi oluyorum. Ağız hareketleri ve konuşmaları aynı. Başta devletimizden, kaymakamımızdan ve bizimle ilgilenen herkesten Allah razı olsun" diye konuşarak sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.



