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    Muğla'da, bir araçtan 19 kaçak göçmen çıktı

    Marmaris ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 12'si Suriye, biri Lübnan ve 6'sı Yemen uyruklu olmak üzere 19 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü Z.D., gözaltına alındı.
    • 28.05.2022 - 18:00
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    Muğla'da, bir araçtan 19 kaçak göçmen çıktı

    Muğla’da, kaçak göç ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen bir bilgi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Mahallesi'nde şüphelendikleri minibüsü durdurdu.

    Can simitleri, hava pompası ve deniz yatağı ele geçirildi

    AA’nın haberine göre; araçtan 12'si Suriye, biri Lübnan ve 6'sı Yemen uyruklu olmak üzere 19 kaçak göçmen çıktı.

    Minibüste yapılan aramada 18 can simidi, bir hava pompası ile bir deniz yatağı ele geçirildi.

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü Z.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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