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Muğla’da bir haftada 102 göçmen yakalandı, 12 organizatör tutuklandı Abone Olun

Muğla’da bir haftada 102 göçmen yakalandı, 12 organizatör tutuklandı Muğla’da bir hafta içinde yapılan operasyonlarda 102 düzensiz göçmen yakalanırken, 12 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı.

İHA Yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor. Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı grup amirlikleri de, insan kaçakçılarına göz açtırmıyor. 12 tanesi tutuklandı Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı grup amirlikleri 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Marmaris, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde yapılan çalışma sonucunda 102 düzensiz göçmen yakalanırken 12 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. 102 düzensiz göçmen de geri gönderme merkezine yollandı Yakalanan Suriye, Afrika, Irak, Yemen, Filistin, Mısır, Afganistan uyruklu 102 düzensiz göçmen Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi. Ayrıca 12 Türk ve Suriye uyruklu insan kaçakçılığı organizatörü de tutuklandı.

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