Muğla’da bir haftada 102 göçmen yakalandı, 12 organizatör tutuklandı
İHA

Yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı grup amirlikleri de, insan kaçakçılarına göz açtırmıyor.

12 tanesi tutuklandı

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı grup amirlikleri 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Marmaris, Dalaman ve ilçelerinde yapılan çalışma sonucunda 102 düzensiz göçmen yakalanırken 12 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.

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102 düzensiz göçmen de geri gönderme merkezine yollandı

Yakalanan Suriye, Afrika, Irak, Yemen, Filistin, Mısır, Afganistan uyruklu 102 düzensiz göçmen Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi.

Ayrıca 12 Türk ve Suriye uyruklu insan kaçakçılığı organizatörü de tutuklandı.

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