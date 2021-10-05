Muğla'da üretilen ve dünyada birçok ülkenin sürekli talep ettiği Çam balında bu yıl üretim yapılamadı. Üretici, küresel ısınma etkisinin olduğunu belirtti.

Dünyadaki çam balının yüzde 90'ı Türkiye'nin ise yüzde 78'ini karşılayan Muğla’da bu yıl verim alınamadı.

Çam balı üretiminin merkezi konumundaki Muğla’da üretim yapılamamasının en büyük nedeni küresel iklim ve kuraklık gösterilirken, çam balı üretiminin yoğun olduğu Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yaz aylarında çıkan orman yangınları da bal ormanı sahalarının daralmasına neden oldu.

Muğla'da çam balı üretimi bu yıl yapılamadı VİDEO

BU YIL MUĞLA'YA HİÇ GELİNMEDİ

Normal çam balı üretimi yapılan yıllarda Muğla’nın yerli üreticisinin dışında diğer illerden gelen arıcılar, çam balı üretimi için konaklıyordu. Muğla’nın çeşitli ilçelerinde oluşturulan ‘Bal Ormanı’ bölgelerinde konaklayan gezgin aracılar bu yıl hiç gelmedi.

BAL ÜRETİMİ YAPILMADI

Ağustos ayı başına kadar Türkiye’nin birçok bölgesinde çiçek balı üretimi için giden Muğla’nın yerli bal üreticilerinden bal ormanlarının yangınlarda zarar görmesi nedeniyle çoğunluğu geri dönmedi, dönenler de bal üretimi yapamadı.

"BU SENE ÇOK ZARARA UĞRADIK"

Bir aydır yangından zarar görmeyen tek bölge olan Menteşe’nin Kıran bölgesinde bulunduğunu belirten Köyceğizli 40 yıllık bal üreticisi İlyas Kara, “Bu sene ve geçen yıl çok büyük zarara uğradık. Bal fiyatları kötü, zaten bu sene bal olmaz. Çam balı hiç yok. Diğer illerde yaptığımız kır ballarından biraz bal alacağız. Bu sezonu kapattık. Bundan sonra bal olmaz artık. Yağmur olmaması sebebiyle, kurak giden havalar ve her gün rüzgar esiyor ve rüzgar balın verimini yok ediyor. Hava muhalefeti nedeniyle bu sezon bal yok” dedi.

"KURAKLIK BİZİ ETKİLİYOR"

Ağustos ayı başından itibaren diğer illerden gezginci arıcıların çam balı üretimi için geldiğini, bu yıl diğer illerden hiç arıcı gelmediğini belirten Kara, “Çamda bal yokken insanlar buraya niye gelsin. Havanın sıcak olması değil, kurak olması bizi etkiliyor. Bal yok. Kimse de gelmedi. Varsa bile Kıran bölgesinde 10 kamyon ancak vardı. Eskiden bu bölgeye 300 kamyon arıcı gelirdi” dedi.