Muğla'da çıkan yangın sonrası Murat Kurum bölgeden ayrılmadı: Yaptıklarını vatandaşlar anlattı Muğla ve Antalya'da yaşanan büyük yangınlar zamanında bakan olan ve bölgeden bir an bile ayrılmayan Murat Kurum'un yaptıklarını vatandaşlar anlattı. O anları Kurum, sosyal medyadan paylaştı.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı (İBB) olan Murat Kurum, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı.

"Bahane üretmeyeceğiz, Unutmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Sözümüzü tutacak, vatandaşımızın her anında hep yanında olacağız." sözleriyle yapılan paylaşımda, Muğla ve Antalya yangınında bölgede yapılanlar yer aldı.

Bölgede yaşanan yangını, "Bu gözünün aldığı bütün yerler yandı. Böyle bir yangın hayatta görülmedi. Benim evi bir yere taşımış gibiydi. Külü çıkmış evin. Muğla'da zaten dört noktada yangın vardı. Antalya'da da vardı." sözleriyle anlatan vatandaşlar, Kurum'un yaptıklarını ise şöyle ifade etti;

"Murat Kurum geldi buraya"

Afetten hemen ertesi gün devletimiz sağ olsun. Hemen buradaydı. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya başladık. Bir yıl içerisinde teslim edeceğiz dediler. Gerçekten ettiler yani. Evlerimizden memnunuz. Murat Kurum geldi buraya, yengeni biraz teselli etti. Ahır yanmış, hemen ahıra başla. Üç dört gün sonra geldiler. Sağ olsun yetkililer de ölçtüler, biçtiler. Bir ayda teslim ettiler.

"Allah yardımcın olsun Muradım"

Biz yapamazdık evi, nasıl yapacaktık? Ustasına mı yeteceksin, harcına mı, demirine mi? Bize çok büyük katkısı oldu yani. Çok büyük emeği geçti. İşi hızlandırdı yani. Söz verdi mi tutar Murat Kurum. Allah yardımcın olsun Muradım.

Bölgede yapılanlar

1.394 köy evi ve 600 ahırın yapıldığı bölgede vatandaşlar, güvenle evlerinde oturuyor.

O dönem yapılan çalışmalara ilişkin vatandaşların yanından ayrılmayan Murat Kurum, "Sizin canınıza zarar gelmedi. Mala gelsin. Biz daha güzelini daha iyisini inşallah elbirliğiyle yapacağız." demişti.