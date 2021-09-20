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    Muğla'da çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi

    Bodrum ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangın sonrası 5 hektarlık alan kullanılmaz hale geldi.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 23:04
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 23:56
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    Muğla'da çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın söndürüldü.

    Akyarlar Mahallesi’nde yerleşim yerlerine uzak dağlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Otluk alanda başlayan yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

    5 HEKTARLIK ALAN KULLANILMAZ HALE GELDİ

    Ekipler, araç ulaşımının olmadığı sarp arazideki yangın bölgesine ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı.

    Orman ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

    Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 5 hektar otluk alan küle döndü.

    Muğla'da çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi VİDEO

    Muğla da çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi #1

    Muğla da çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi #2

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