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- Muğla'da çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi
Muğla'da çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi
Bodrum ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangın sonrası 5 hektarlık alan kullanılmaz hale geldi.
- İHA
- 20.09.2021 - 23:04
- Güncelleme : 20.09.2021 - 23:56
Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Akyarlar Mahallesi’nde yerleşim yerlerine uzak dağlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Otluk alanda başlayan yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
5 HEKTARLIK ALAN KULLANILMAZ HALE GELDİ
Ekipler, araç ulaşımının olmadığı sarp arazideki yangın bölgesine ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı.
Orman ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 5 hektar otluk alan küle döndü.
Muğla'da çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi VİDEO