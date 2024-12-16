Muğla'da direğe çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

İHA

Milas Söke istikametine seyir halindeki 48 AFK 485 plakalı otomobil, sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak, takla attı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kaza sonucu araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, kazazedelere ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.