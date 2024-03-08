Muğla'da dolu yağışı kazaları beraberinde getirdi Kısa süreli yağışın ardından sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybederek art arda gerçekleştirdikleri kazalarda can kaybı olmazken hareket kabiliyetini kaybeden araçlar, çekici yardımı ile yollardan kaldırıldı.

İHA

Hava şartları yurt genelinde olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.

Kar yağışı ile kayganlaşan yollar kazaları beraberinde getirirken vatandaşlar zor durumda kalıyor.

Kazaların gerçekleştiği illerden biri de Muğla oldu.

Art arda kazalar meydana geldi

Marmaris ilçesinde bu sabah 08.00 sularında kırsal mahallelerde yağan kısa süreli dolu yağışının ardından Taşhan mevkiinde üç araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek birbirine çarptı.

Yağış esnasında bir diğer kaza ise Marmaris-Datça yolunda yaşandı.

Can kaybı yaşanmadı

Yağmur yağışı ile kayganlaşan yollarda farklı noktalarda üç ayrı kaza meydana gelirken can kaybı yaşanmadı.

Araçlar yoldan kaldırıldı

Maddi hasarla atlatılan kazalarda hareket kabiliyetini kaybeden araçlar, çekici yardımı ile yollardan kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)