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Muğla’da düzensiz göçmen operasyonunda bin 791 kişi yakalandı

Muğla’da düzensiz göçmen operasyonunda bin 791 kişi yakalandı Jandarma, polis ve sahih güvenlik ekipleri tarafından yürütülen düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda bin 791 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen 12 kişi tutuklandı.