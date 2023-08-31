Muğla'da FETÖ operasyonu: Turuncu kategorideki firari terörist yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü davasından aranan firari FETÖ üyesi M.Ç., Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılan operasyonla yakayı ele verdi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi sürüyor.

Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

Bu kapsamda operasyonların ardı arkası kesilmiyor.

Böylelikle firari teröristler tek tek yakalanarak cezalandırılıyor.

"Firari FETÖ üyesi yakalandı"

Son olarak ekipler, Muğla'da harekete geçti. Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı.



FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

Örgüt içi faaliyetleri

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, M.Ç.'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, 1992-1994 yılları arasında Özbekistan'da FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yaptığı, geçmişte örgüt içerisinde sözde Muğla İl İmamı olduğu şeklinde bilgiler bulunduğu belirtildi.