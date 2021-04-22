3 ilde düzenlenen operasyonda, 15 FETÖ/PDY üyesinin yurt dışı kaçmasına yardım eden 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Göcek Mahallesi'ndeki yat marinasından 15 FETÖ/PDY iltisaklı şahsın, 2019 yılında illegal yollarla çıkış yaptığı bilgisi alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM) görevlileri alınan bilgi üzerine çalışmalara başladı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Göcek Limanı’ndan itibaren, 180 saatlik kamera kayıtları incelendi.

Şapka ve gözlük takan şüphelilerin yabancı turist gibi hareket ettikleri gözlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Göçmen Kaçakçılığı, FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yardım Etme ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

FETÖ zanlılarının kaçışına ilişkin soruşturma kapsamında çalışma yürüten polis ekipleri Muğla, Niğde ve Eskişehir’de 20 Nisan’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına alınmış, şüphelilerden 3’ü cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Muğla'da FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran şahıslar yakalandı VİDEO

