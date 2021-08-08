Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla kesintisiz mücadele edildiğini belirterek, Muğla'daki yangına gece görüşlü helikopterlerin müdahale görüntülerini paylaştı.

Türkiye, yangın felaketinde 12. gününe girdi.

Başta Ege ve Akdeniz sahillerinde olmak üzere ülkenin birçok noktasında yüksek sıcak hava, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle başlayıp büyüyen yangınlarla mücadele sürüyor.

Muğla'da gece görüşlü helikopterler yangına müdahale ediyor VİDEO

HELİKOPTERLER GECE MESAİYE DEVAM EDİYOR

İrili ufaklı 238 yangının söndürülemeyen 7'si için üstün bir çaba sergileniyor.

Gün içinde havadan ve karadan yapılan müdahalelere ek, gece de helikopterler alevlere su taşıyor.

Gece görüşlü helikopterler Muğla'daki yangınlar için akşam saatlerinde havalandı.

Helikopterler belirlenen bölgelerdeki yangınları kontrol altına almak için gece boyu mesai yapacak.

KESİNTİSİZ MÜCADELE

Konuya ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

Sosyal medya üzerinden helikopterlerden çekilen müdahale görüntülerini paylaşan Bakan Pakdemirli "Gece görüşlü helikopterler ile Muğla’daki yangınlarla mücadelemiz kesintisiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.