Muğla'da göçmen hareketliliği: 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesi devam ediyor.

İnsanlık dramına yol açan Yunan unsurları, yeni bir olayla gündeme geldi.

Bu kez hareketliliği açıklarında yaşandı.

Can sallarındaki göçmenler kurtarıldı

ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salları içindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'da göçmen hareketliliği: 18 düzensiz göçmen kurtarıldı