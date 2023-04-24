Muğla'da göçmen hareketliliği: 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

İHA
Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesi devam ediyor.
İnsanlık dramına yol açan Yunan unsurları, yeni bir olayla gündeme geldi.
Bu kez göçmen hareketliliği Muğla açıklarında yaşandı.
Can sallarındaki göçmenler kurtarıldı
Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salları içindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.