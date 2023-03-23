Muğla'da göçmen operasyonu! 15 göçmen yakalandı

İHA
Kaçak ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Son olarak Sahil Güvenlik ekipleri, Fethiye ilçesi açıklarında lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Muğla’nın Fethiye İlçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalıştı.
15 göçmen yakalandı
Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hareketli lastik botu durdurdu.
Lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Toplam 15 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.