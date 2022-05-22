Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
479.765
1.06%
BTXN Coin
13.52
3.28%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Muğla'da hava ısınınca plajlar doldu

    Hava sıcaklığının yeniden yükseldiği Muğla’nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.
    • 22.05.2022 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da hava ısınınca plajlar doldu

    Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da son birkaç gündür mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı bugün mevsim normallerine döndü.

    Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

    Sahillerde gözle görülür bir yoğunluk yaşandı.

    Denize girip güneşlendiler

    İlçenin Gümbet, Ortakent, Bitez, Kumbahçe, Paşatarlası sahillerinde turistler denize girip güneşlendi.

    İHA'nın haberine göre Bodrum’da hava sıcaklığının birkaç gün içerisinde 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

    Muğla da hava ısınınca plajlar doldu #1

    Muğla da hava ısınınca plajlar doldu #2

    Muğla da hava ısınınca plajlar doldu #3

    Muğla da hava ısınınca plajlar doldu #4


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Sen kim Abdülhamid'e saygısızlık kim
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Sen kim Abdülhamid'e saygısızlık kim

    Toyota, hidrojenli araç çalışmalarını hızlandırıyor
    Otomobil

    Toyota, hidrojenli araç çalışmalarını hızlandırıyor

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir