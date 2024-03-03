Muğla'da içme suyu isale hattı patladı Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana gelirken bir anda cadde ve sokaklar göle döndü.

AA

CHP'nin uzun yıllardır yönettiği belediyelerin ortak kaderi, altyapı eksikliği ve bakımsızlık.

Onlardan biri de Muğla ve özellikle Bodrum ilçesi...

Öyle ki Bodrum hemen hemen sadece patlayan boru hatlarıyla gündeme gelir oldu.

Vakalara bir yenisi daha eklendi.

Bitez'de isale hattı patladı

Bodrum'un Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nden geçen ve yeni döşendiği öğrenilen içme suyu isale hattında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İş yerlerini su bastı

Patlamanın etkisiyle oluşan çukura giren bir araç güçlükle kurtarıldı. Çevredeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hattaki suyu kapatarak onarım çalışmalarına başladı.

Öte yandan patlamanın ardından bölgede yaşananlar dronla görüntülendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)