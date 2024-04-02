Haberler



Gündem



Muğla'da kaçak göçmen hareketliliği! 20 kişi kurtarıldı

Muğla'da kaçak göçmen hareketliliği! 20 kişi kurtarıldı Bodrum açıklarında yurt dışına çıkmaya çalışan 9 kaçak göçmen ile 2 Türk vatandaşı ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı, 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.