Muğla'da kaçak göçmen hareketliliği! 20 kişi kurtarıldı

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele sürüyor.
Yunan unsurlarında lastik botla ölüme terk edilen göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişiyor.
Bir hareketlilik de Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşandı.
19 kişi tespit edildi
Ekipler, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 19 kaçak göçmeni kurtardı.
1 göçmen daha kurtarıldı
31 Mart'ta saat 01.45’te Bodrum açıklarında deniz bisikletiyle Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan kaçak göçmenlerin bilgisini alan ekipler, 1 kaçak göçmeni kurtardı, ülkeyi terk etmeye çalışan 2 Türk vatandaşını da yakaladı.
Göçmen kaçakçıları yakalandı
Ekipler, aynı tarihte saat 19.45’te de yurt dışına çıkmaya çalışan 5’i çocuk 9 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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