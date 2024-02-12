Muğla'da kaçak göçmenlere operasyon: 57 göçmen 2 organizatör yakalandı Düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalarda Türk kara sularında tespit edilen 57 kaçak göçmen geri gönderme merkezine götürülürken, 2 göçmen kaçakçısı yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

İHA

Yetkililerin düzensiz göçle mücadelesi sürüyor.

Düzenlediği operasyonlarla ülkeye yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenleri yakalayan ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Tespit edilen 36 düzensiz göçmen yakalandı

Bu kapsamda Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Tespit edilen göçmenleri yakalamak için harekete geçen ekipler, botu durdurarak 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

21 kaçak göçmen 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Öte yandan Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise tespit edilen lastik bot durdurularak içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken 2 göçmen kaçakçısı şüphelisine yönelik adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)