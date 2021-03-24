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    Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı

    Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su ürünlerinde yasak avlanmalara yönelik havadan ve denizden denetimler sürüyor.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 20:58
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    Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı

    Muğla'da 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında avcılığı yasak olan sazan balığı kaçak avcılarına yönelik yapılan drone ile denetimde bir kişi yakalandı.

    DRONE'A YAKALANDILAR

    Milas İlçesi Geyik Barajı'nda yapılan denetimde misina ağı ile kaçak avcılık yapan şahıs yakalanarak, şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.

    CANLI BALIKLAR SUYA BIRAKILDI

    Misina ağına el konularak canlı balıklar suya iade edildi.

    Muğla da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı #1

    Muğla da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı #2

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