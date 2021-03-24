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- Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı
Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su ürünlerinde yasak avlanmalara yönelik havadan ve denizden denetimler sürüyor.
- İHA
- 24.03.2021 - 20:58
Muğla'da 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında avcılığı yasak olan sazan balığı kaçak avcılarına yönelik yapılan drone ile denetimde bir kişi yakalandı.
DRONE'A YAKALANDILAR
Milas İlçesi Geyik Barajı'nda yapılan denetimde misina ağı ile kaçak avcılık yapan şahıs yakalanarak, şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.
CANLI BALIKLAR SUYA BIRAKILDI
Misina ağına el konularak canlı balıklar suya iade edildi.