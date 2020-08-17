Kimliği bilinmeyen bir kadın, "Atatürk'ü sevmiyorum" diyerek bağırmaya başladı. Çevredekilerin tepkisini çeken kadın, daha sonra gözaltına alındı.

Muğla’nın Ortaca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kadın, nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde "Atatürk'ü sevmiyorum" diye bağırmaya başladı.

ATATÜRK'Ü SEVMİYORUM DEDİ, TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Nasıl başladığının henüz bilinmediği “Atatürk” tartışmasında “Ben Atatürk’ü sevmiyorum” diye bağırarak etrafa hakaretler savuran kadına karşılık vatandaşlar, “Terbiyesizlik yapma” ve “Git o zaman bu ülkeden” şeklinde karşılık verdi.

Olay yerinde bulunan bir başka kadının da "Ben hem Allah'ı hem de Atatürk'ü seviyorum" demesi üzerine tartışma yeniden alevlendi.

Muğla'da kadınların 'Atatürk'ü sevmiyorum' kavgası ViDEO

GÖZALTINA ALINAN KADINA, VATANDAŞLARDAN ALKIŞLI GARİP TEPKİ

Tartışmanın baş aktörü olan kadın ve arkadaşı olduğu tahmin edilen bir başka şahıs da “Allah’ı da sevmeyen var ben onlara birşey diyor muyum?” sözleriyle etraftakileri susturmaya çalıştı.

Gerginliğin büyümesi üzerine Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri olay yerine gelerek çığlık atan kadını gözaltına aldı. Gözaltı sırasında çevredeki vatandaşların alkışlarla tepki göstermesi dikkat çekti.