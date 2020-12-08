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- Muğla'da kamyon otomobili ezip geçti
Muğla'da kamyon otomobili ezip geçti
Bodrum’da yaşanan trafik kazası sonrası otomobil içerisinde sıkışan vatandaş, otomobilin kapısı kesilerek kurtarıldı.
- İHA
- 08.12.2020 - 19:31
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkbükü Mahallesi Çamtepe Caddesi üzerinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre cadde üzerinde karşı istikametlerden seyreden Burak H.'nin kullandığı 48 ABS 58 plakalı otomobil ile 09 JK 035 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.
Çarpışma sonrası ağır hasar alan otomobilin sürücüsü şoför koltuğunda sıkıştı. Çıkarılamayan sürücü için itfaiyeden yardım istendi.
ARAÇ KOLTUĞUNDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, KAPI KESİLEREK KURTARILDI
Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince aracın kapısını keserek sürücüyü kurtardı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Burak H, Rümeysa U., Mihriban Y.. ve Baha E. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.