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    Muğla'da kendini içeri kilitleyip, evi ateşe verdi

    Muğla’nın Fethiye İlçesinde evi yakıp, kendini de içeriye kilitleyen kişi hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 03.06.2020 - 08:49
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    Muğla'da kendini içeri kilitleyip, evi ateşe verdi

    İddiaya göre, Muğla'nın Fethiye ilçesinde annesiyle tartışan Ş.K, annesini evden çıkartıp, daha sonra kendini içeriye kilitleyip evi ateşe verdi.

    Evden Dumaların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Evin kapısını kırıp yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri ekipleri, Ş.K’yı baygın bir şekilde buldu.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde Ş.K’ya yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ş.K’ya hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Öte yandan, yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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