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    Muğla'da kısıtlamaya uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı

    Kendilerini uyaran polisin burnunu kıran 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • AA
    • 06.12.2020 - 18:21
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 20:33
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    Muğla'da kısıtlamaya uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı

    Muğla'nın Fethiye ilçesi Yeni Mahalle'de aracın içinde 2 kişinin alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi.

    POLİSE SALDIRIP BURNUNU KIRDILAR

    Araçtaki N.İ. ve C.A, kendilerini uyaran polis memurlarına saldırdı.

    Çıkan arbedede polis memurlarından E.Ç'nin burnu kırıldı.

    CEZA KESİLİP SERBEST BIRAKILDILAR

    Gözaltına alınan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 180'er lira para ceza kesildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen saldırganlar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Muğla'da polisin burnunu kıran şahıslar adliyeye sevk edildi VİDEO

    Muğla da kısıtlamaya uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı #1

    Muğla da kısıtlamaya uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı #2

    Muğla da kısıtlamaya uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı #3

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