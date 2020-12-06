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- Muğla'da kısıtlamaya uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı
Muğla'da kısıtlamaya uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı
Kendilerini uyaran polisin burnunu kıran 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- AA
- 06.12.2020 - 18:21
- Güncelleme : 06.12.2020 - 20:33
Muğla'nın Fethiye ilçesi Yeni Mahalle'de aracın içinde 2 kişinin alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi.
POLİSE SALDIRIP BURNUNU KIRDILAR
Araçtaki N.İ. ve C.A, kendilerini uyaran polis memurlarına saldırdı.
Çıkan arbedede polis memurlarından E.Ç'nin burnu kırıldı.
CEZA KESİLİP SERBEST BIRAKILDILAR
Gözaltına alınan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 180'er lira para ceza kesildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen saldırganlar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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