Muğla'da köpeğin sörf keyfi görenleri şaşırttı

Bodrum’da sörf yapan köpeği gören yerli ve yabancı turistler gözlerine inanamadı. Bardakçı Koyu'nda sörf yapan köpek, herkesin ilgi odağı oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bardakçı Koyu'nda bulunan halk plajında Fransız buldog cinsi köpeğin, sahibi Rus uyruklu Olga Mumtıarvs ile sörf yapması görenleri şoke etti.

Sahibi tarafından yüzme öğrenmesi için yaptırılan sörf tahtası, 1,5 yaşındaki köpeğin en büyük oyuncağı oldu. Denize sadece sörf tahtası üzerinden giren köpeğin sörf yaptığı anları görenler ise şoke oldu.

YÜZMEKTEN ÇOK SÖRF YAPMAYI SEVİYOR

Köpeği 3 aydır her sabah yüzme öğretmek için Bardakçı Koyu'na getiren Olga, ilk önce köpeğinin denizden korkmaması için sörf tahtası ile yüzdürmeye başladı. Bir süre sonra yüzmeyi öğrenen köpek denize girmeyi reddedince köpeğin sahibi Olga, yaptırdığı sörf tahtasını yanında getirmeye başladı. Köpeğin en büyük tutkusu sörf yapmak oldu.

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"SÖRF TAHTASI OLMADAN DENİZE GİRMİYOR"

Olga Mumtıarvs, koronavirüs salgını nedeniyle Bodrum’da yaşadığını ifade ederek, “Türk'le evlendim ve Türkiye’ye yerleştim. 3 aydır salgın nedeniyle Bodrum’da yaşıyorum. Köpeğim denize girmekten korkuyordu. Strafor köpüğünden sörf tahtası yapıp üzerine koyarak yüzmeyi öğretmeye çalıştım. Yüzmeyi öğrendi ama sörf tahtasını hiç bırakmadı. Sörf tahtası olmadan denize girmiyor. Eğer sörf yaparken düşerse hemen yeniden sahile yüzerek gidiyor ve sörf tahtasını getirmemi bekliyor. Ben de her sabah sörf tahtasıyla denize getiriyorum köpeğimi.” dedi.