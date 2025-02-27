DHA
Muğla’nın Bodrum ilçesinde İslamhaneleri Mahallesi Turgutreis-Milas kara yolunda, korkunç bir kaza meydana geldi.
Şahin Atiz, kaldırımda yürürken peşine takılıp havlayan köpekten korkup, koşmaya başladı.
KAMYON ÇARPTI
Yola çıkan Atiz'e, O.A. yönetimindeki 07 BZJ 453 plakalı çöp kamyonu çarptı. Atiz, çarpmanın etkisiyle savrulup, asfalt zemine düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, ilk müdahalede bulundukları Atiz'i özel bir hastaneye kaldırdı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Sürücü O.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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