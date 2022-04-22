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    Muğla'da mağdurlardan belediyeye 'yıkımları durdurun' çağrısı

    Datça Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, belediyenin imara aykırı ve kaçak yapıların yıkımını 2 gün önceden haber vermesi nedeniyle mağdur olduklarını belirterek yıkımın durdurulmasını istedi.
    • 22.04.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 18:28
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    Muğla'da mağdurlardan belediyeye 'yıkımları durdurun' çağrısı

    Muğla’nın Datça ilçesinde imara aykırı ve kaçak yapıların yıkımı devam ederken, Datça Belediyesi’nin yıkımları iki gün öncesinden haber verdiğini, bu nedenle zor duruma düştüklerini açıklayan yapı sahipleri, belediye binası önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalıştı.

    İHA’nın haberine göre; bir araya gelen vatandaşlar, yetkililere yıkımı durdurma çağrısı yaptı.

    “İnsanlar çok mağdur durumda”

    Yapı sahipleri adına açıklama yapan Yılmaz Sivas, açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

    “Yıkımların durdurulmasını istiyoruz. İnsanlar çok mağdur durumda. O kadar masraf yapıyoruz. Binalar yapılmıştı ve yıkım ekipleri geldi. Her yeri yıkmaya başladılar. Biz belediyeden bu yıkımın durdurulmasını talep ediyoruz. En azından bundan sonra yapılacak binaları yaptırmasınlar.

    Muğla'da mağdurlardan belediyeye 'yıkımları durdurun' çağrısı VİDEO

    “Belediye şeffaf davranmıyor”

    Bizi mağdur duruma düşürmesinler. Pazartesi günü Mesudiye Mahallesi’ne gelinip yıkımlar başlanacak. Buradan sonra diğer yerlere gidecekler. Şimdiye kadar 40-50 bina yıkıldı. 106 bina daha varmış sanırım. Belediyeye buradan bir çağrımız olacak. Belediye şeffaf davranmıyor. Yani liste nerede, kaçıncı sırada hangi evler yıkılacak. İki gün önce söylüyorlar.

    Muğla da mağdurlardan belediyeye yıkımları durdurun çağrısı #1

    “Böyle bir uygulama olamaz”

    Diyorlar ki evinizi yıkmaya geliyoruz, eşyaları boşaltın. Böyle bir uygulama olamaz. Herkesin avukatı var. Herkes mahkemelerde uğraşıyor.”

    Muğla da mağdurlardan belediyeye yıkımları durdurun çağrısı #2

    Muğla da mağdurlardan belediyeye yıkımları durdurun çağrısı #3


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