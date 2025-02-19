Muğla'da mera alanındaki kaçak tesise 5 milyon TL ceza

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ekipler, mera alanı içerisinde kaçak taş kırma ve eleme tesisi kurulup, hafriyat dökümü yapıldığı bilgisini aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri, alınan istihbarat sonrası harekete geçti.

"136 DÖNÜM ALAN TEMİZLENSİN"

Sabah saatlerinde jandarma desteğiyle bölgeye gelen ekipler, 136 dönüm alan içerisindeki tesise ait makinelerin kaldırılması ve bölgenin temizlenmesi için işletmeye talimat verdi.

Bunun üzerine işletme tarafından kırma ve eleme makineleri ile tesise ait birçok ekipman bölgeden kaldırıldı.

5 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

İşletmeye, 'Hazine arazisini işgal', 'Kaçak hafriyat dökümü', 'Çevreyi kirletme' gibi suçlardan toplam 5 milyon liralık cezai işlem yapıldı.

İşletmenin, hafriyat yığınıyla dolan mera alanında gönüllü olarak temizlik çalışması yapacaklarını söyledikleri ancak daha fazla hafriyat döküp, kaçak tesis kurduklarını belirtildi.