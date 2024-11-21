Muğla'da ölüme terk edilen 33 göçmen kurtarıldı

İHA
Güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaları sürüyor.
Avrupa hayali ile lastik bot üzerinde denize açılan 21’i çocuk toplam 33 düzensiz göçmen, Yunan unsurlarınca Türk sularına itilerek ölüme terk edildi.
ÖLÜME TERK EDİLDİLER
Muğla'nın Datça açıklarında lastik bot üzerinde sürüklenen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi.
33 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Ekipler, 21’i çocuk toplam 33 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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