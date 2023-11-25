Muğla'da önce hortum, ardından kuvvetli yağış başladı

İHA
Yurt genelinde kış etkileri görülüyor.
Meteorolojinin uyardığı yağışlı havanın etkisine Muğla da girdi.
Kuvvetli yağış başladı
Muğla genelinde sağanak yağış kuvvetli olarak etkisini gösterdi.
Dalaman ilçesinde ise hortum oluştu.
Hortum çatıları uçurdu
Oluşan hortum ilçede evlerin çatılarını uçurdu, aydınlatma direklerini ve çöp konteynerlerini devirdi.
Hortumdan bir fabrikanın da zarar gördüğü öğrenilirken, yoğun rüzgar bazı bölgelerde adeta felaketi yaşattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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