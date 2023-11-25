Muğla'da önce hortum, ardından kuvvetli yağış başladı
İHA

Yurt genelinde kış etkileri görülüyor.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı havanın etkisine Muğla da girdi.

Kuvvetli yağış başladı

Muğla genelinde sağanak yağış kuvvetli olarak etkisini gösterdi.

Dalaman ilçesinde ise hortum oluştu.

Hortum çatıları uçurdu

Oluşan hortum ilçede evlerin çatılarını uçurdu, aydınlatma direklerini ve çöp konteynerlerini devirdi.

Hortumdan bir fabrikanın da zarar gördüğü öğrenilirken, yoğun rüzgar bazı bölgelerde adeta felaketi yaşattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)