Muğla’da orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü Menteşe ilçesinde piknik ateşinden kaynakladığı iddia edilen orman yangını vatandaşların ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

İHA Yangın Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kıran Mahallesi Turnalı mevki ile Sarnıç Mahallesine bağlı Akbük mevki arasında öğle saatlerinde meydana geldi. Yangının bir vatandaş tarafından piknik ateşi yakıldığı ve yakılan ateşin etrafa sıçraması üzerine meydana geldiği iddia edildi. Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler anında bölgeye sevk edildi İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Zamanında müdahale ile söndürüldü Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.