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    Muğla'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

    Fethiye ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
    • AA
    • 20.03.2022 - 15:43
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    Muğla'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

    Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

    MAHALLE SAKİNLERİ İŞÇİLERE DESTEK VERDİ

    Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 3 ilk müdahale aracı, 22 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 5 pikap ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

    Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

    5 DÖNÜMLÜK ALAN TAHRİP OLDU

    Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında, 5 dönüm ormanlık alan tahrip oldu. Yanan alanda ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

    Muğla da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #1

    Muğla da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #2

    Muğla da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #3

    Muğla da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #4

    Muğla da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #5


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