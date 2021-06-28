Ula'da çıkan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale için harekete geçti.

Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık ve makilik alan alevlere teslim oldu.

Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Çevre ilçelerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gelerek alevlere su bırakmaya başladı.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı. Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

Muğla'da ormanlık alanda yangın ViDEO

DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ

Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler, jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasına engellemeye çalışıyor.