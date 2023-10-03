Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti Muğla'nın Fethiye ilçesinin ünlü Ölüdeniz Mahallesi’nde kısa süreli etkili olan sağanak, esnafa ve turistlere zor anlar yaşattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisinde yaşanan yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Yol kenarında iş yeri bulunan esnaf, akan suyun iş yerlerine girmemesi için uzun uğraş verdi. Esnaf ve turistler zor anlar yaşadı Yağışa hazırlıksız yakalanan turistler de su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı turistler suyun içine girerek bazılar da atlayarak suyu geçmeye çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)