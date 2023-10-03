Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti

İHA
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisinde yaşanan yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.
Yol kenarında iş yeri bulunan esnaf, akan suyun iş yerlerine girmemesi için uzun uğraş verdi.
Esnaf ve turistler zor anlar yaşadı
Yağışa hazırlıksız yakalanan turistler de su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.
Bazı turistler suyun içine girerek bazılar da atlayarak suyu geçmeye çalıştı.
O anlar kameralara yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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