Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Sendika kavgalarına bir yenisi daha eklendi...

Son olay Muğla'da kayıtlara geçti.

BELEDİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Maden-İş ve Tes-İş Sendikasına bağlı çok sayıda işçi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Merkezi'ne geldi.

Salona gelen işçiler salonda sürekli slogan atmaya başladı.

ARAS KONUŞMASINI YAPAMADI

Kürsüye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sloganlar nedeniyle konuşamadı.

GAZETECİYE SALDIRI

Salonda haber takibi yapan yerel gazete muhabiri Ümmü Gülsüm Dural'a sendikacılar tarafından önce sözlü saldırı gerçekleştirildi.

BOĞAZI SIKILDI

Erkek sendika üyelerinin arasında kalan genç kadın muhabire bu defa gelen işçiler arasında yer alan bir kadın tarafından fiziki saldırı yapılarak boğazı sıkıldı.

KÜRSÜYE BARET ATTILAR

Sendika üyesi işçiler, salonda yaptıkları taşkınlığı baret atmaya kadar götürdü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Taner Yiğit'e ve Başkan Aras'ın bulunduğu kürsüye de baret attılar.