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    Muğla'da tatil yoğunluğu: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

    Muğla'da tatil yoğunluğu: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

    İstanbul'dan Muğla'ya yönelen sürücülerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Menteşe ilçesinde 5 kilometrelik kuyruk yaşandı.
    • 08.07.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 15:03
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    Yurtta bayram koşuşturması tüm hızıyla devam ediyor...

    9 günlük Kurban Bayramı'nda tatil bölgelerine gitmeyi tercih eden vatandaşlar harekete geçti.

    Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu kara yollarında ise trafik yoğunluğu oluştu.

    5 kilometre araç kuyruğu

    İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğuna neden oldu.

    Muğla da tatil yoğunluğu: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu #1

    Doluluk oranı yüzde 90

    Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi. Yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatil tercih ettiği belirtildi.

    Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.

    Muğla'da tatil yoğunluğu: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu VİDEO

    Muğla da tatil yoğunluğu: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu #2

    Muğla da tatil yoğunluğu: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu #3

    Muğla da tatil yoğunluğu: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu #4


    Muğla da tatil yoğunluğu: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu #5

    Muğla da tatil yoğunluğu: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu #6

    Muğla da tatil yoğunluğu: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu #7

    Muğla da tatil yoğunluğu: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu #8

    Muğla da tatil yoğunluğu: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu #9

    Muğla da tatil yoğunluğu: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu #10


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