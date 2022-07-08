İstanbul'dan Muğla'ya yönelen sürücülerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Menteşe ilçesinde 5 kilometrelik kuyruk yaşandı.

Yurtta bayram koşuşturması tüm hızıyla devam ediyor...

9 günlük Kurban Bayramı'nda tatil bölgelerine gitmeyi tercih eden vatandaşlar harekete geçti.

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu kara yollarında ise trafik yoğunluğu oluştu.

5 kilometre araç kuyruğu

İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğuna neden oldu.

Doluluk oranı yüzde 90

Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi. Yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatil tercih ettiği belirtildi.

Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.

Muğla'da tatil yoğunluğu: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu VİDEO

































