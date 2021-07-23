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Muğla’da tatilci yoğunluğu koronavirüs vaka sayılarını yüzde yüz artırdı

Muğla’da tatilci yoğunluğu koronavirüs vaka sayılarını yüzde yüz artırdı

Yerleşik nüfusun 1 milyon olduğu Muğla, bayram tatili nedeni ile tatilcilerin akınına uğradı. Kentin nüfusunun 6 milyona çıkması ile koronavirüs vaka sayılarında yüzde 100 artış meydana geldi.