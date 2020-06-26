Muğla'da tatilciler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu

Muğla'nın turistik ilçelerinde tatil için bulunanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında plajları kullanıp, turistik ziyaretler yapabileceği öğrenildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle, tüm ülkede 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatlerinde, 28 Haziran 2020 Pazar günü ise 09.30 ile 18.30 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmişti.

MUĞLA'YA GİDEN TATİLCİLER MEMNUN

Alınan bu kararın ardından Muğla, yapılan rezarvasyonların iptal edilmemesi, tatilcilerin plajları kullanabilmesi ve turistik geziler yapabilmesi için yasaktan muaf tutulmuştu.

KARAR SONRASI İŞLETME SAHİPLERİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Önce Marmaris'le başlayan muaf tutulma kararının daha sonra tüm şehir genelinde uygulanmasına karar verildi.

Alınan bu karar, Muğla'daki işletmelerde özellikle Bodrum genelinde mutlulukla karşılandı.