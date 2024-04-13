Muğla'da tatilcilerin araç kuyruğunun sonu görünmüyor 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için özel araçları ile Muğla’nın Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerine gelen vatandaşlar, tatil sonu dönüşlerinde karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

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İHA

9 günlük Ramazan Bayramı tatili yarın sona eriyor.

Hal böyle olunca tatillerini yazlık bölgelerde geçirenler dönüş yoluna geçti.

Ankara, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyük kentlerden 9 günlük tatil için Muğla’yı tercih eden vatandaşların dönüşünde Ula ilçesinde başlayan ve Yatağan ilçesinde sona eren araç kuyruğu yaklaşık 30 kilometre uzunluğa yaklaştı.

Dönüşler sürüyor: Araç kuyruğu 30 kilometreyi buldu

Sabah saatlerinde sakin olan karayolu öğleden sonra Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz, Datça ve Marmaris’ten yola çıkan tatilciler Gökova kavşağında buluşması ile araç kuyruğu başladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle kritik noktalarda gün boyu görev alarak trafik akışının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla sürücülere yardımcı oldu.

Trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde trafik ışıkları geçici süre askıya alınırken, trafik akışını trafik ekipleri tarafından yönlendirildi.

2 milyona yakın yerli turist girişi oldu

Muğla bölgesine Ramazan Bayramı sürecinde yaklaşık 200 bin araç girişi ve 2 milyona yakın yerli turist girişi olduğu tahmin ediliyor.

Turizm sezonu öncesi 9 günlük Ramazan Bayramı tatili turistik tesislerin yanında bölge esnafının da yüzünü güldürdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)