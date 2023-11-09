Muğla'da tüm zamanların turist rekoru kırıldı Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’ya gelen turist sayısı 10 ayda tüm zamanların yabancı turist rekorunu kırarak 3 milyon 336 bin 804’e yabancı turist sayısına ulaştı.

İHA

Türkiye'de turizm rekorları kırılmaya devam ediliyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Antalya ve İstanbul’dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla’ya gelen turist sayısı 10 ayda tüm zamanların yabancı turist rekorunu kırarak 3 milyon 336 bin 804’e yabancı turist sayısına ulaştı.

Geçen yıl aynı dönemde 2 milyon 947 bin 422 yabancı turist gelirken, geçen yıla oranla artış yüzde 13 olarak gerçekleşti.

2014 rakamları aşıldı

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ünlü turistik ilçeleri ile hem yabancı, hem de yerli turistin çekim merkezi haline gelen Muğla’ya tüm zamanların en fazla turisti 2014 yılında gelmişti.

2014 yılının 12 aylık döneminde 3 milyon 302 bin 688 yabancı turist girişi oldu.

Muğla tarihinin yabancı turist rekoru 2023 yılının ilk 10 aylık dönemde kırılırken, yılsonu itibari ile bu rakamın 3 milyon 400’e ulaşması bekleniyor.

Gelen yabancı turistin yüzde 43’ü İngiliz

Muğla’ya 10 ayda gelen yabancı turistlerin içinde ilk sırayı İngiliz turistler aldı.

Muğla’ya gelen yabancı turistlerini içinde ilk beş sırada İngiltere 1 milyon 421 bin 033 kişi ile sırada yer aldı.

İngiltere’yi sırasıyla Rusya Federasyonundan 389 bin 228, Almanya’dan 221 bin 283, Polonya’dan 220 bin 073 ve Hollanda’dan 89 bin 404 yabancı turist girişi oldu.

Gelen yabancı turistler oranında ise İngilizler yüzde 43’lük orana sahip.

Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanlarından 1 milyon 771 bin 455 yabancı turist girişi

Türkiye’de iki uluslararası havalimanına sahip ender illerden birisi olan Muğla’ya gelen turistlerin 1 milyon 771 bin 455’i Dalaman Havalimanı, 928 bin 993’ü de Milas-Bodrum Havalimanından giriş yaptı.

İki uluslararası havalimanından toplam 2 milyon 700 bin 448 yabancı turist giriş yaptı.

636 bin 356 yabancı turist ise 10 Deniz Gümrük limanlarından giriş yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)